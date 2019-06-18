Uşak Ticaret Borsası
2 saat önce
Uşak Ticaret Borsasında (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı ortalama 1,25-1,30 liradan işlem gördü.
Uşak
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:42 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı ortalama 1,25-1,30 liradan işlem gördü.
UTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|Fiyat (TL)
|Hububat
|
|
|Makarnalık Buğday
|kg
|1,25-1,30
|Arpa
|kg
|1,10-1,15
|Nohut Naturel
|kg
|2,90-2,90
|Et
|Dana
|kg
|14,50-15,75
|Kuzu
|kg
|18,75-20,00
Böceklerin istilasına uğrayan mahalleli isyan etti: İnsanlar uyuyamıyor, yemek yiyemiyor, evlerini terk ettiler
Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Ordu Valisi'ne sözünün hesabını seçimden sonra vereceksin
Görenlerin nutku tutuldu! Döviz bürosundan çıktı, 32 bin lirayı havaya saçtı