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Uşak Ticaret Borsası

2 saat önce

Uşak Ticaret Borsasında (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı ortalama 1,25-1,30 liradan işlem gördü.

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Uşak Ticaret Borsasında (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı ortalama 1,25-1,30 liradan işlem gördü.
UTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktarFiyat (TL)
Hububat
Makarnalık Buğdaykg1,25-1,30
Arpakg1,10-1,15
Nohut Naturelkg2,90-2,90
Et

Danakg14,50-15,75
Kuzukg18,75-20,00
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:42 Kaynak: AA
arpa, buğday, uşak, ticaret, Ekonomi
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