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Uşak Ticaret Borsası

29 dakika önce

Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı 1,25 ile 1,30 lira aralığında işlem gördü.

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Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı 1,25 ile 1,30 lira aralığında işlem gördü.
UTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktarFiyat (TL)
Hububat
Makarnalık Buğdaykg1,25-1,30
Arpakg1,10-1,15
Nohut Naturelkg2,90-2,90
Et

Danakg14,50-15,75
Kuzukg18,75-20,00
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:26 Kaynak: AA
arpa, buğday, uşak, ticaret, Ekonomi
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