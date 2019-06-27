Uşak Ticaret Borsası
1 saat önce
Uşak Ticaret Borsasında (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı 1,25-1,30 liradan satıldı.
Uşak
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 05:32 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı 1,25-1,30 liradan satıldı.
UTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|Fiyat (TL)
|Hububat
|
|
|Makarnalık buğday
|kg
|1,25-1,30
|Arpa
|kg
|1,10-1,15
|Nohut naturel
|kg
|2,90-2,90
|Et
|Dana
|kg
|14,50-15,75
|Kuzu
|kg
|18,75-20,00
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