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Uşak Ticaret Borsası

1 saat önce

Uşak Ticaret Borsasında (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı 1,25-1,30 liradan satıldı.

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Uşak Ticaret Borsasında (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı 1,25-1,30 liradan satıldı.
UTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktarFiyat (TL)
Hububat
Makarnalık buğdaykg1,25-1,30
Arpakg1,10-1,15
Nohut naturelkg2,90-2,90
Et

Danakg14,50-15,75
Kuzukg18,75-20,00
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 05:32 Kaynak: AA
Uşak, Ekonomi
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