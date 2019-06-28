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Uşak Ticaret Borsası

1 saat önce

Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 1,25 lira, en yüksek 1,30 liradan satıldı.

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Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 1,25 lira, en yüksek 1,30 liradan satıldı.
UTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktarFiyat (TL)
Hububat
Makarnalık Buğdaykg1,25-1,30
Arpakg1,10-1,20
Nohut Naturelkg2,90-2,90
Et

Danakg14,50-15,75
Kuzukg18,75-20,00
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 04:47 Kaynak: AA
Uşak, Ekonomi
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