Uşak Ticaret Borsası
1 saat önce
Uşak Ticaret Borsasında (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı ortalama 1,25-1,30 liradan işlem gördü.
Uşak
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:34 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı ortalama 1,25-1,30 liradan işlem gördü.
UTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|Fiyat (TL)
|Hububat
|
|
|Makarnalık Buğday
|kg
|1,25-1,30
|Arpa
|kg
|1,10-1,20
|Nohut Naturel
|kg
|2,90-2,90
|Et
|Dana
|kg
|14,50-15,75
|Kuzu
|kg
|18,75-20,00
JP Morgan: Türkiye'ye yatırımlar ve yabancı sermaye artacak
Fuhuştan gözaltına alınıp sınır dışı edilen kadında HİV virüsü çıktı
Yine Erdoğan haberi, yine gaf! Haksever bir kez daha yakalandı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Kılıçdaroğlu'na fotoğraflı çağrı: Derhal özür dilemelidir