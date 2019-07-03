Son Dakika Haberleri: Uşak Ticaret Borsası
Son Dakika Ekonomi Haber

Uşak Ticaret Borsası

6 dakika önce

Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı 1,25-1,30 liradan satıldı.

Uşak Ticaret Borsası, System.String[]
Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı 1,25-1,30 liradan satıldı.
UTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktarFiyat (TL)
Hububat
Makarnalık Buğdaykg1,25-1,30
Arpakg1,10-1,25
Nohut Naturelkg2,90-2,90
Et

Danakg14,50-15,75
Kuzukg18,75-20,00
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:03 Kaynak: AA
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Borsa liginde ilk yarının şampiyonu Galatasaray IMF Direktörü Lagarde görevini askıya aldı Kamuda esnek çalışma modeline geçiliyor 75'lik dede, eşiyle sorunlarını çözmek isteyen kadınları iğrenç tuzağına düşürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 16:10:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uşak Ticaret Borsası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]