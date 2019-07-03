Uşak Ticaret Borsası
6 dakika önce
Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı 1,25-1,30 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:03 Kaynak: AA
Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı 1,25-1,30 liradan satıldı.
UTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|Fiyat (TL)
|Hububat
|
|
|Makarnalık Buğday
|kg
|1,25-1,30
|Arpa
|kg
|1,10-1,25
|Nohut Naturel
|kg
|2,90-2,90
|Et
|Dana
|kg
|14,50-15,75
|Kuzu
|kg
|18,75-20,00
Borsa liginde ilk yarının şampiyonu Galatasaray
IMF Direktörü Lagarde görevini askıya aldı
Kamuda esnek çalışma modeline geçiliyor
75'lik dede, eşiyle sorunlarını çözmek isteyen kadınları iğrenç tuzağına düşürdü