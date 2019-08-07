Uşak Ticaret Borsası
1 saat önce
Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı 1,50 - 1,70 lira aralığından satıldı.
Uşak Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:13 Kaynak: AA
Ticaret Borsası'nda (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı 1,50 - 1,70 lira aralığından satıldı.
UTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|Fiyat (TL)
|Hububat
|
|
|Makarnalık Buğday
|kg
|1,50-1,70
|Yemlik Buğday
|kg
|1,20-1,25
|Arpa
|kg
|1,10-1,20
|Et
|Dana
|kg
|15,00-16,00
|Kuzu
|kg
|19,50-20,50
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