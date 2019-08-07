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Uşak Ticaret Borsası

1 saat önce

Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı 1,50 - 1,70 lira aralığından satıldı.

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Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı 1,50 - 1,70 lira aralığından satıldı.
UTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktarFiyat (TL)
Hububat
Makarnalık Buğdaykg1,50-1,70
Yemlik Buğdaykg1,20-1,25
Arpakg1,10-1,20
Et

Dana kg15,00-16,00
Kuzukg19,50-20,50
Uşak, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:13 Kaynak: AA
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