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Uşak Ticaret Borsası

14 dakika önce

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı 1,50-1,55 liradan satıldı.

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Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı 1,50-1,55 liradan satıldı.
UTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktarFiyat (TL)
Hububat
Makarnalık Buğdaykg 1,50-1,55
Yemlik Buğdaykg 1,20-1,25
Arpakg 1,15-1,20
Nohutkg 2,00-3,00
Susamkg12,00-13,00
Beyaz Haşhaşkg16,50-16,50
Mavi Haşhaşkg12,00-12,50
Sarı Haşhaşkg11,00-11,00
Uşak, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 04:55 Kaynak: AA
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