Uşak Ticaret Borsası
35 dakika önce
Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı ortalama 1,50-1,55 liradan satıldı.
Uşak Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 05:32 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı ortalama 1,50-1,55 liradan satıldı.
UTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|Fiyat (TL)
|Hububat
|
|
|Makarnalık Buğday
|kg
|1,50-1,55
|Yemlik Buğday
|kg
|1.20-1,30
|Arpa
|kg
|1,15-1,20
|Nohut
|kg
|2,00-3,00
|Susam
|kg
|12,00-13,00
|Beyaz Haşhaş
|kg
|16,50-16,50
|Mavi Haşhaş
|kg
|12,00-12,50
|Sarı Haşhaş
|kg
|11.00-11,00
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