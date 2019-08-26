Son Dakika Haberleri: Uşak Ticaret Borsası
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Uşak Ticaret Borsası

1 saat önce

Uşak Ticaret Borsasında (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı ortalama 1,50-1,55 liradan işlem gördü.

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Uşak Ticaret Borsasında (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı ortalama 1,50-1,55 liradan işlem gördü.

UTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarFiyat (TL)
Hububat
Makarnalık Buğdaykg1,50-1,55
Yemlik Buğdaykg1.20-1,25
Arpakg1,15-1,20
Nohutkg2,00-3,00
Susamkg12,00-13,00
Beyaz Haşhaşkg16,50-16,50
Mavi Haşhaşkg12,00-12,50
Sarı Haşhaşkg11.00-11,00

Uşak, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 04:26 Kaynak: AA
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