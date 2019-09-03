Uşak Ticaret Borsası
10 saat önce
Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı 1,50 - 1,55 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 04:48 Kaynak: AA
Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı 1,50 - 1,55 liradan satıldı.
UTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|Fiyat (TL)
|Hububat
|
|
|Makarnalık Buğday
|kg
|1,50-1,55
|Yemlik Buğday
|kg
|1.20-1,25
|Arpa
|kg
|1,15-1,20
|Nohut
|kg
|2,00-3,00
|Susam
|kg
|12,00-13,00
|Beyaz Haşhaş
|kg
|16,50-16,50
|Mavi Haşhaş
|kg
|12,00-12,50
|Sarı Haşhaş
|kg
|11.00-11,00
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