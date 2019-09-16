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Uşak Ticaret Borsası

53 dakika önce

Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı 1,50-1,55 liradan satıldı.

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Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı 1,50-1,55 liradan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarFiyat (TL)
Hububat
Makarnalık Buğdaykg1,50-1,55
Yemlik Buğdaykg1.20-1,25
Arpakg1,15-1,20
Nohutkg2,00-2,50
Susamkg13,00-14,00
Beyaz Haşhaşkg16,50-17,00
Mavi Haşhaşkg15,50-16,00
Sarı Haşhaşkg15.00-15,00

Uşak, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 05:20 Kaynak: AA
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