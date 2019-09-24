Son Dakika Haberleri: Uşak Ticaret Borsası
Son Dakika Ekonomi Haber

Uşak Ticaret Borsası

1 saat önce

Uşak Ticaret Borsasında (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı ortalama 1,50-1,55 liradan işlem gördü.

Uşak Ticaret Borsası, System.String[]

Uşak Ticaret Borsasında (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı ortalama 1,50-1,55 liradan işlem gördü.

UTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarFiyat (TL)
Hububat
Makarnalık buğdaykg1,50-1,55
Yemlik buğdaykg1.20-1,25
Arpakg1,15-1,25
Nohutkg2,20-2,50
Susamkg13,00-14,00
Beyaz haşhaşkg16,50-17,00
Mavi haşhaşkg15,50-16,00
Sarı haşhaşkg15.00-15,00

Uşak, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 05:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD-Türkiye ilişkilerinde yeni dönem: F-35 ve ekonomi paketi teklifi
Dolar/TL 5,6810 seviyesinden işlem görüyor İngiliz hükümetinden Thomas Cook yöneticilerine soruşturma talimatı Fikret Orman'ın istifa edeceğini açıklamasının ardından Beşiktaş hisseleri uçuşa geçti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 19:35:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uşak Ticaret Borsası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]