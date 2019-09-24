Uşak Ticaret Borsası
1 saat önce
Uşak Ticaret Borsasında (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı ortalama 1,50-1,55 liradan işlem gördü.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 05:46 Kaynak: AA
Uşak Ticaret Borsasında (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı ortalama 1,50-1,55 liradan işlem gördü.
UTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|Fiyat (TL)
|Hububat
|
|
|Makarnalık buğday
|kg
|1,50-1,55
|Yemlik buğday
|kg
|1.20-1,25
|Arpa
|kg
|1,15-1,25
|Nohut
|kg
|2,20-2,50
|Susam
|kg
|13,00-14,00
|Beyaz haşhaş
|kg
|16,50-17,00
|Mavi haşhaş
|kg
|15,50-16,00
|Sarı haşhaş
|kg
|15.00-15,00
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