Son Dakika Haberleri: Uşak Ticaret Borsası
Son Dakika Ekonomi Haber

Uşak Ticaret Borsası

13 dakika önce

Uşak Ticaret Borsasında (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 1 lira 50 kuruş, en yüksek 1 lira 55 kuruştan satıldı.

Uşak Ticaret Borsası, System.String[]

Uşak Ticaret Borsasında (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 1 lira 50 kuruş, en yüksek 1 lira 55 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarFiyat (TL)
Hububat
Makarnalık Buğdaykg1,50-1,55
Yemlik Buğdaykg1.20-1,30
Arpakg1,15-1,20
Nohutkg2,20-2,50
Susamkg13,00-14,00
Beyaz Haşhaşkg16,50-17,00
Mavi Haşhaşkg15,50-16,00
Sarı Haşhaşkg15.00-15,00

Uşak, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 05:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



13 yıldır kayıp dedesinin, gözleri önünde öldürüldüğünü söyledi, polis kazı başlattı
Hayırsever vatandaş mahallelinin 5 bin liralık borcunu kapattı Thomas Cook'un Türk turizmine borcu 350 milyon euronun üzerinde İş dünyasından elektrik zammı tepkisi: Bizi zorlayacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 17:26:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uşak Ticaret Borsası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]