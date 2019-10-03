Uşak Ticaret Borsası
37 dakika önce
Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 1,5 en yüksek 1,55 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 06:04 Kaynak: AA
Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 1,5 en yüksek 1,55 liradan satıldı.
UTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|Fiyat (TL)
|Hububat
|
|
|Makarnalık Buğday
|kg
|1,50-1,55
|Yemlik Buğday
|kg
|1.20-1,30
|Arpa
|kg
|1,15-1,20
|Nohut
|kg
|2,20-2,50
|Susam
|kg
|13,00-14,00
|Beyaz Haşhaş
|kg
|16,50-17,00
|Mavi Haşhaş
|kg
|15,50-16,00
|Sarı Haşhaş
|kg
|15.00-15,00
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