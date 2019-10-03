UTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 1,5 en yüksek 1,55 liradan satıldı.

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