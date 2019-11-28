Uşak Ticaret Borsası
6 saat önce
Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 1,65 lira, en yüksek 1,75 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 03:42 Kaynak: AA
Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 1,65 lira, en yüksek 1,75 liradan satıldı.
UTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|Fiyat (TL)
|Hububat
|
|
|Makarnalık Buğday
|kg
|1,65-1,75
|Arpa
|kg
|1,25-1,30
|Nohut
|kg
|2,50-3,00
|Susam
|kg
|13,50-14,00
|Beyaz Haşhaş
|kg
|17,50-18,00
|Mavi Haşhaş
|kg
|16,00-16,20
|Sarı Haşhaş
|kg
|16,00-16,00
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