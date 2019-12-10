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Uşak Ticaret Borsası

6 saat önce

Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 1,60, en yüksek 1,70 liradan satıldı.

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Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 1,60, en yüksek 1,70 liradan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarFiyat (TL)
Hububat
Makarnalık buğdaykg1,60-1,70
Arpakg1,20-1,30
Nohutkg2,50-3,00
Susamkg13,00-14,00
Beyaz Haşhaşkg17,00-18,50
Mavi Haşhaşkg16,00-16,50
Sarı Haşhaşkg16,00-16,50

Uşak, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 04:42 Kaynak: AA
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