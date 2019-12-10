UTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 1,60, en yüksek 1,70 liradan satıldı.

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İBB'nin 2020 bütçesi 25 milyar 850 milyon TL oldu