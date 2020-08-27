Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 1 lira 85 kuruştan, en yüksek 1 lira 90 kuruştan satıldı.
UTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|En Düşük (Lira)
|En Yüksek (Lira)
|Makarnalık Buğday
|1,85
|1,90
|Ekmeklik Buğday
|1,65
|1,72
|Yemlik Arpa
|1,34
|1,36
|Nohut
|4,00
|4,50
|Beyaz Haşhaş
|24,00
|24,00
|Mavi Haşhaş
|18,00
|18,50
|Sarı Haşhaş
|21,00
|22,00
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 12:37 - Kaynak: AA
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