Uşak Ticaret Borsası

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 1 lira 84 kuruştan, en yüksek 1 lira 90 kuruştan işlem gördü.

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