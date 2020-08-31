Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 1 lira 84 kuruştan, en yüksek 1 lira 90 kuruştan işlem gördü.
UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En Düşük (Lira)
|En Yüksek (Lira)
|Makarnalık buğday
|1,84
|1,90
|Ekmeklik buğday
|1,65
|1,70
|Yemlik arpa
|1,35
|1,37
|Nohut
|4,00
|4,20
|Beyaz haşhaş
|24,00
|24,00
|Mavi haşhaş
|18,00
|18,50
|Sarı haşhaş
|21,00
|22,00
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 13:13 - Kaynak: AA
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