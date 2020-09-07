Uşak Ticaret Borsası

UTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 1 lira 85 kuruştan, en yüksek 1 lira 90 kuruştan işlem gördü.

Son Dakika: Türkiye'de 7 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 57 kişi vefat etti, 1703 vaka tespit edildi

RB Leipzig, Trabzonsporlu Alexander Sörloth için yaptığı teklifi yükseltti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim birlikte gerçekleştirilecek

Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Ghebreyesus: Dünya bir sonraki salgın için daha iyi hazırlanmalı