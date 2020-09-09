Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 1 lira 85 kuruş, en yüksek 1 lira 90 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

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