Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 1 lira 85 kuruş, en yüksek 1 lira 90 kuruştan satıldı.
UTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|En Düşük (Lira)
|En Yüksek (Lira)
|Makarnalık buğday
|1,85
|1,90
|Ekmeklik buğday
|1,65
|1,70
|Yemlik arpa
|1,35
|1,37
|Nohut
|3,50
|4,00
|Beyaz haşhaş
|23,00
|23,00
|Sarı haşhaş
|21,00
|21,00
|Mavi haşhaş
|17,00
|17,00
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 13:31 - Kaynak: AA
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