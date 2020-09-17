Uşak Ticaret Borsası - Son Dakika

Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 1 lira 85 kuruş, en yüksek 1 lira 95 kuruştan satıldı.

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Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 1 lira 85 kuruş, en yüksek 1 lira 95 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürün En Düşük (Lira) En Yüksek (Lira)
Makarnalık buğday 1,85 1,95
Ekmeklik buğday 1,65 1,70
Yemlik arpa 1,35 1,37
Nohut 3,00 3,50
Beyaz haşhaş 23,00 23,00
Mavi haşhaş 17,00 17,50
Sarı haşhaş 21,00 21,00

Ticaret, Buğday, Arpa, Uşak, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 13:39 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Uşak Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi

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