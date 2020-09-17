Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 1 lira 85 kuruş, en yüksek 1 lira 95 kuruştan satıldı.
UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En Düşük (Lira)
|En Yüksek (Lira)
|Makarnalık buğday
|1,85
|1,95
|Ekmeklik buğday
|1,65
|1,70
|Yemlik arpa
|1,35
|1,37
|Nohut
|3,00
|3,50
|Beyaz haşhaş
|23,00
|23,00
|Mavi haşhaş
|17,00
|17,50
|Sarı haşhaş
|21,00
|21,00
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 13:39 - Kaynak: AA
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