Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 1 lira 85 kuruştan, en yüksek 1 lira 95 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

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