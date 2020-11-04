Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 2 lira 10 kuruş, en yüksek 2 lira 20 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürün En Düşük (Lira) En Yüksek (Lira) Makarnalık buğday 2,10 2,20 Ekmeklik buğday 1,75 1,80 Yemlik arpa 1,60 1,65 Nohut 4,00 4,50 Beyaz haşhaş 25,50 26,00 Mavi haşhaş 18,50 19,00 Sarı haşhaş 22,00 23,00 Susam 14,00 15,00

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