Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 2 lira 10 kuruş, en yüksek 2 lira 20 kuruştan satıldı.
UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En Düşük (Lira)
|En Yüksek (Lira)
|Makarnalık buğday
|2,10
|2,20
|Ekmeklik buğday
|1,75
|1,80
|Yemlik arpa
|1,60
|1,65
|Nohut
|4,00
|4,50
|Beyaz haşhaş
|25,50
|26,00
|Mavi haşhaş
|18,50
|19,00
|Sarı haşhaş
|22,00
|23,00
|Susam
|14,00
|15,00
- Kaynak: AA
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