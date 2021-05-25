Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 1 lira 90 kuruştan, en yüksek 2 lira 10 kuruştan satıldı.
UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En Düşük (Lira)
|En Yüksek (Lira)
|Makarnalık buğday
|1,90
|2,10
|Ekmeklik buğday
|1,75
|1,80
|Yemlik arpa
|1,80
|1,85
|Nohut
|5,00
|6,00
|Beyaz haşhaş
|17,00
|17,50
|Mavi haşhaş
|16,00
|16,50
|Sarı haşhaş
|18,00
|19,00
|Susam
|12,00
|13,00
Kaynak: AA
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