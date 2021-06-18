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Uşak Ticaret Borsası - Son Dakika

Uşak Ticaret Borsası

18.06.2021 13:14
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Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 2 lira 40 kuruştan, en yüksek 2 lira 50 kuruştan satıldı.

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 2 lira 40 kuruştan, en yüksek 2 lira 50 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)
Makarnalık buğday2,402,50
Ekmeklik buğday2,302,40
Yemlik arpa2,402,50
Nohut5,005,50
Beyaz haşhaş18,0018,50
Mavi haşhaş17,0017,50
Sarı haşhaş22,0022,00
Susam 12,0013,00

Ticaret, Buğday, Arpa, Uşak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Uşak Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi


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