Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 2 lira 40 kuruştan, en yüksek 2 lira 50 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

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