Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 2 lira 40 kuruş, en yüksek 2 lira 50 kuruştan satıldı.
UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En Düşük (Lira)
|En Yüksek (Lira)
|Makarnalık buğday
|2,40
|2,50
|Ekmeklik buğday
|2,30
|2,40
|Yemlik arpa
|2,40
|2,50
|Nohut
|5,00
|5,50
|Beyaz haşhaş
|18,00
|18,50
|Mavi haşhaş
|17,00
|17,50
|Sarı haşhaş
|22,00
|22,00
|Susam
|12,00
|13,00
Kaynak: AA
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