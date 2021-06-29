Uşak Ticaret Borsası"nda (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 2 lira 40 kuruştan, en yüksek 2 lira 50 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürün En Düşük (Lira) En Yüksek (Lira) Makarnalık buğday 2,40 2,50 Ekmeklik buğday 2,30 2,40 Yemlik arpa 2,35 2,40 Nohut 5,00 5,50 Beyaz haşhaş 18,00 18,50 Mavi haşhaş 17,00 17,50 Sarı haşhaş 22,00 22,00 Susam 12,00 13,00

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