Üye Girişi
Uşak Ticaret Borsası - Son Dakika

Uşak Ticaret Borsası

01.07.2021 13:10
Uşak Ticaret Borsası, System.String[]

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 2 lira 40 kuruş, en yüksek 2 lira 50 kuruştan satıldı.

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 2 lira 40 kuruş, en yüksek 2 lira 50 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)
Makarnalık buğday2,402,50
Ekmeklik buğday2,302,40
Yemlik arpa2,352,40
Nohut5,005,50
Beyaz haşhaş18,0018,50
Mavi haşhaş17,0017,50
Sarı haşhaş22,0022,00
Susam12,0013,00

Ticaret, Buğday, Arpa, Uşak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Uşak Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sosyal medyada yorum yağdı! Herkes Tosuncuk'un teslim olmasını aynı sebebe bağlıyor 13:23 Sosyal medyada yorum yağdı! Herkes Tosuncuk'un teslim olmasını aynı sebebe bağlıyor Fransa'nın yıldızları sahada birbirine girince tribündeki aileleri de kavgaya tutuştu 12:30 Fransa'nın yıldızları sahada birbirine girince tribündeki aileleri de kavgaya tutuştu Son Dakika! Erdoğan: Korona salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun 50 milyon dozu aştık 12:11 Son Dakika! Erdoğan: Korona salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun 50 milyon dozu aştık
YouTube kanalı için video çekmeye çalışırken denizin ortasında fırtınaya yakalandı 11:53 YouTube kanalı için video çekmeye çalışırken denizin ortasında fırtınaya yakalandı Lionel Messi, 3 yaşında imza attığı Barcelona ile yollarını resmen ayırdı 11:31 Lionel Messi, 3 yaşında imza attığı Barcelona ile yollarını resmen ayırdı Tosuncuk'un avukatı açıklama yaptı: Türkiye'ye iadesi için resmi işlemlere başlandı 10:53 Tosuncuk'un avukatı açıklama yaptı: Türkiye'ye iadesi için resmi işlemlere başlandı
Uçurumdan düşerek hayatını kaybeden Elif'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Gizli yazışmalar ifşa oldu, 4 arkadaşa yakalama kararı çıkarıldı 10:48 Uçurumdan düşerek hayatını kaybeden Elif'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Gizli yazışmalar ifşa oldu, 4 arkadaşa yakalama kararı çıkarıldı Ayrılma aşamasındaki eşini ve arkadaşını tabancayla vurdu! Saldırgan, o anları sosyal medyada yayınladı 08:07 Ayrılma aşamasındaki eşini ve arkadaşını tabancayla vurdu! Saldırgan, o anları sosyal medyada yayınladı

Son Dakika Haberleri
13:31 Numan Kurtulmuş: AK Parti'nin en yakın siyasi rakibiyle farkı 15 puandan fazla
13:22 Sosyal medyada yorum yağdı! Herkes Tosuncuk'un teslim olmasını aynı sebebe bağlıyor
13:00 Koşu testine kendisi yerine milli atlet sokmuş! Hakem Ömer Sarı, hafif cezayla kurtuldu
12:50 Hayvanları Koruma Kanunu teklifi Meclis'te! Mal statüsünden çıkarılıp, canlı statüsüne getirilecekler
12:30 Fransa'nın yıldızları sahada birbirine girince tribündeki aileleri de kavgaya tutuştu
12:27 ABD'li giyim lideri GAP, İngiltere'deki tüm mağazalarını kapatma kararı aldı
12:11 Son Dakika! Erdoğan: Korona salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun 50 milyon dozu aştık
12:08 Üniversite öğrencilerine can sıkıcı haber! Katkı payına yüzde 10 zam geldi
11:58 Takımdan gönderileceği konuşulan Tisserand ve Sadık Çiftpınar'la yola devam
11:31 Lionel Messi, 3 yaşında imza attığı Barcelona ile yollarını resmen ayırdı
Numan Kurtulmuş: AK Parti'nin en yakın siyasi rakibiyle farkı 15 puandan fazla Numan Kurtulmuş: AK Parti'nin en yakın siyasi rakibiyle farkı 15 puandan fazla         
13:31
Koşu testine kendisi yerine milli atlet sokmuş! Hakem Ömer Sarı, hafif cezayla kurtuldu Koşu testine kendisi yerine milli atlet sokmuş! Hakem Ömer Sarı, hafif cezayla kurtuldu         
13:00
ABD'li giyim lideri GAP, İngiltere'deki tüm mağazalarını kapatma kararı aldı ABD'li giyim lideri GAP, İngiltere'deki tüm mağazalarını kapatma kararı aldı         
12:28
İETT şoförü, sınava girecek öğrenciyi otobüse almadı! Gencin çamurlu ayakkabıları bahane edildi İETT şoförü, sınava girecek öğrenciyi otobüse almadı! Gencin çamurlu ayakkabıları bahane edildi         
12:03
Araç almak isteyenlere yeni haber! Taşıt kredisinde vade sınırları düşürüldü Araç almak isteyenlere yeni haber! Taşıt kredisinde vade sınırları düşürüldü         
11:37
Antalya'nın iklimi aynen Kahire gibi olacak! Prof. Dr. Mehmet Levent Kurnaz: 2100 yılı için sinyali verdi Antalya'nın iklimi aynen Kahire gibi olacak! Prof. Dr. Mehmet Levent Kurnaz: 2100 yılı için sinyali verdi         
11:26
Murat Övüç'ün oğlu trafikte dehşet saçtı! Küfürler yağdırıp ateş ettiği anlar saniye saniye görüntülendi Murat Övüç'ün oğlu trafikte dehşet saçtı! Küfürler yağdırıp ateş ettiği anlar saniye saniye görüntülendi         
10:50
Son Dakika: Çiftlik Bank vurguncusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın Brezilya Sao Paulo'da teslim oldu Son Dakika: Çiftlik Bank vurguncusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın Brezilya Sao Paulo'da teslim oldu         
09:57
Türkiye, 15 ay sonra bugünden itibaren normalleşti! İşte 10 maddede kaldırılan kısıtlamalar Türkiye, 15 ay sonra bugünden itibaren normalleşti! İşte 10 maddede kaldırılan kısıtlamalar         
08:02
Elmalı davasının sanık çifti ilk kez açıklama yaptı: İstismar yok, babaanne yönlendiriyor Elmalı davasının sanık çifti ilk kez açıklama yaptı: İstismar yok, babaanne yönlendiriyor         
08:02
Son anket sonuçları açıklandı! İYİ Parti ve DEVA Partisi'nin yükselişi devam ediyor Son anket sonuçları açıklandı! İYİ Parti ve DEVA Partisi'nin yükselişi devam ediyor         
08:00
Odanın açık penceresinden girdi! Genç kıza bıçaklı tecavüz girişimi saniye saniye kameralarda Odanın açık penceresinden girdi! Genç kıza bıçaklı tecavüz girişimi saniye saniye kameralarda         
23:40
Şort giydiği için sözlü saldırıya uğrayan kız, yaşadıklarını anlattı: Bedenime rahatsız edici şekilde baktı Şort giydiği için sözlü saldırıya uğrayan kız, yaşadıklarını anlattı: Bedenime rahatsız edici şekilde baktı         
22:22
Kazazedenin parmağı kayboldu, saniyelerle yarışan yakınları parmağı bulamadı Kazazedenin parmağı kayboldu, saniyelerle yarışan yakınları parmağı bulamadı         
20:53
Mahkeme salonunu buz kestiren itiraf! Cezaevindeki kardeşinin karısıyla ilişki yaşayormuş Mahkeme salonunu buz kestiren itiraf! Cezaevindeki kardeşinin karısıyla ilişki yaşayormuş         
17:38
Denizde feci dakikalar! Köpek balığı sudan çıkıp paraşütteki adamın bacağından parça kopardı Denizde feci dakikalar! Köpek balığı sudan çıkıp paraşütteki adamın bacağından parça kopardı         
17:34
Düğünde, dünürler takı yüzünden birbirini girdi! Sinir krizi geçiren gelin arabayı böyle yumrukladı Düğünde, dünürler takı yüzünden birbirini girdi! Sinir krizi geçiren gelin arabayı böyle yumrukladı         
16:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2021 13:47:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Uşak Ticaret Borsası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement