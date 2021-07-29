Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 2 lira 60 kuruştan, en yüksek 2 lira 65 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürün En Düşük (Lira) En Yüksek (Lira) Makarnalık buğday 2,60 2,65 Ekmeklik buğday 2,40 2,50 Yemlik arpa 2,25 2,30 Yemlik buğday 2,20 2,30 Nohut 5,00 5,50 Beyaz haşhaş 20,00 20,50 Mavi haşhaş 18,00 18,50 Sarı haşhaş 21,00 22,00 Susam 12,00 13,00

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