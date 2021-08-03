Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 2 lira 60 kuruş, en yüksek 2 lira 65 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatı şöyle:

Günlerdir alevlere teslim olan Manavgat'ta yangın bir mahalleye daha yaklaştı, vatandaşlar tahliye için korkuyla bekliyor