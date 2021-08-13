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Uşak Ticaret Borsası - Son Dakika

Uşak Ticaret Borsası

13.08.2021 14:39
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Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 2 lira 60 kuruştan, en yüksek 2 lira 65 kuruştan satıldı.

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 2 lira 60 kuruştan, en yüksek 2 lira 65 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)
Makarnalık buğday2,602,65
Ekmeklik buğday2,402,50
Yemlik arpa2,252,30
Yemlik buğday2,302,40
Nohut6,007,00
Beyaz haşhaş22,0022,00
Mavi haşhaş18,0018,50
Sarı haşhaş22,0023,00
Susam12,0013,00

Ticaret, Buğday, Arpa, Uşak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Uşak Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi


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