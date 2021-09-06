Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 2 lira 75 kuruştan, en yüksek 2 lira 80 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Kaza yapan araca bakmak için duran araç, yeni bir kazaya sebep oldu: Toplam 7 yaralı