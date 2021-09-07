Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 2 lira 75 kuruştan, en yüksek 2 lira 80 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürün En Düşük (Lira) En Yüksek (Lira) Makarnalık buğday 2,75 2,80 Ekmeklik buğday 2,40 2,50 Yemlik arpa 2,25 2,30 Yemlik buğday 2,30 2,40 Nohut 7,50 8,00 Beyaz haşhaş 21,00 21,50 Mavi haşhaş 17,00 17,50 Sarı haşhaş 22,00 22,00 Susam 14,00 15,00

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