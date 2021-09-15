Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 2 lira 75 kuruştan, en yüksek 2 lira 80 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusunu cevapladı: Bu yaştan sonra zor

Dortmund Başkanı Hans Watzke endişeli konuştu: İstanbul'da olmak güzel ama Beşiktaş'la oynamak değil