Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 2 lira 75 kuruştan, en yüksek 2 lira 80 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Bayilerin "Stokta yok" dediği Honda Civic'in bir tarlada bekletilmesi tepki çekti

Brezilyalı futbolcu Hulk, boşandığı eşinin yeğeninden çocuk sahibi oluyor

Cristiano Ronaldo, golleriyle Manchester United'ı sırtladı, Messi için ise sezon kabus gibi başladı