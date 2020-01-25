Uşak UMKE ekipleri deprem bölgesinde - Son Dakika
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Uşak UMKE ekipleri deprem bölgesinde

6 saat önce

Uşak İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ekipleri bölgedeki yardım çalışmalarını yürütmek üzere Elazığ deprem bölgesine sevk edildi.

Uşak UMKE ekipleri deprem bölgesinde, System.String[]

Uşak İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ekipleri bölgedeki yardım çalışmalarını yürütmek üzere Elazığ deprem bölgesine sevk edildi.


Elazığ'da saat 20.55'te 6.8 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından bölgeye Türkiye'nin dört bir yanından yardım ekipleri, pek çok şehirden tır dolusu battaniye, çadır, gıda ve sağlık malzemesi gönderilmeye devam ediyor. Uşak'ta da İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 8 personelden oluşan UMKE ekibi ile 1 ambulans gece saatlerinde bölgeye sevk edildi.


Uşak Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, teyakkuz halinde beklediklerini bildirerek, ihtiyaç halinde ekiplerin deprem bölgesine sevk edileceği aktarıldı. - UŞAK

İl Sağlık Müdürlüğü, Elazığ, Deprem, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:15 Kaynak: İHA
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