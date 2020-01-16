Uşak Üniversite ile Pakistan Sialkot Üniversitesi arasında Mevlana protokolü imzalandı - Son Dakika

Uşak Üniversitesi ile Pakistan Sialkot Üniversitesi arasında öğretim elemanı ve öğrenci değişimine imkan tanıyan "Mevlana" protokolü imzalandı.

Uşak Üniversitesi Rektörlük binasında gerçekleşen imza törenine Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Pakistan Sialkot Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saeed Ul Hasan Chishti ile diğer ilgililer katıldı.

Prof. Dr. Savaş, Sialkot Üniversitesi'nin dericilik alanında önemli bir üniversite olduğunu vurguladı.

Sialkot Üniversitesi'nin bulunduğu bölgede üniversite-sanayi iş birliğinin çok iyi gerçekleştirildiğine dikkati çeken Savaş, "Deri, tekstil, seramik alanlarında tasarım odaklı ihtisaslaşan bir üniversite olarak, yapacağımız iş birliğinin bizi hedefimize bir adım daha yaklaştıracağına inanıyorum. Ortak bilimsel projeler ve bu program kapsamında öğrenci ve akademik personel değişimi için imzaladığımız protokolün hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Sialkot Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saeed Ul Hasan Chishti ise yüzde 99 oranında ihracat yapan şirketlerin bulunduğu bir bölgede bulunduklarını hatırlattı.

Sanayicilerle sıkı bir şekilde çalıştıklarını ve onların sorunlarına çözüm bulduklarını aktaran Prof. Dr. Chishti, "Üniversite-sanayi iş birliğinde iyi ilişkilerimizin olması üniversitemizi öne çıkartıyor. Üniversite ve endüstri arasında bir bağlantı oluşturduğumuz için onların ihtiyacı olan insan gücünü karşılama olanağımız oluyor. Onlar da çalışanlarını dışarıda aramak yerine bizi tercih ediyor." şeklinde konuştu.