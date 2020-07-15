Uşak Üniversitesi, 15 Temmuz şehitlerini unutmadı - Son Dakika

Uşak Üniversitesi, 15 Temmuz şehitlerini unutmadı

Uşak Üniversitesinde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü panelinde hain darbe girişiminde şehit düşen güvenlik güçleri ve sivil vatandaşlar düzenlendi.

Uşak Üniversitesinde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü panelinde hain darbe girişiminde şehit düşen güvenlik güçleri ve sivil vatandaşlar düzenlendi.

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Düzenlenen panelde konuşan Rektör Ekrem Savaş, "O gece ve bu güne kadar, bu topraklar için şehit olan bütün kardeşlerimizi rahmetle anıyor, bütün gazilerimize sağlık diliyorum" dedi.

Panel, akşam saatlerinde Uşak Üniversitesi Recep Tayip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi önünde açık havada ve pandemi kuralları kapsamında sosyal mesafe kuralına uyularak gerçekleşti. Düzenlenen panele Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Rektör Ekrem Savaş, Uşak İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, moderatör Ali Bektaş, eski İstanbul milletvekili Metin Külünk ve yayın yönetmeni Can Kemal Özer'in yanı sıra 15 Temmuz şehidi Mehmet Çetin'in babası Hüseyin Çetin ve seyirciler katıldı. Panel, konukların düzenlenen fotoğraf sergisini gezmesiyle başladı. Düzenlenen sergi gezisinin ardından şehitler için dualar edildi ve 15 Temmuz 2016 gecesine ait görüntüler izlendi. Panelde konuşan Rektör Ekrem Savaş, 15 Temmuz 2016 tarihinde, hain Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilmeye çalışan darbe girişiminin, kahraman halkın cesareti, onurlu direnişi ve sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın liderliği sayesinde bertaraf edildiğini belirtti. Sözlerine devam eden Savaş, "Aziz milletimiz o gece bir demokrasi destanı yazmış, silahlara, tanklara, uçaklara göğsünü germiş, "Mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır" diyerek, canalrı pahasına vatan savunmasına geçmiş, dünyaya örnek olarak bir dik duruş sergileyerek vatan hainlerine geçit vermemiştir. Millet olarak milli irademizin gücünü, demokrasimizin yıkılmaz duvarlarını, milli birlik ve beraberliğimizin asla bozulamayacağını bir kez daha bütün dünyaya göstermiş olduk" dedi.

Etkinlik, Ali Bektaş'ın moderatörlüğünü yaptığı, Metin Külünk ve Can Kemal Özer'in konuk olduğu panelle devam etti. Düzenlenen panel, Rektör Savaş ve Şehit babası Hüseyin Çetin katılımcılara katılım belgesi verirken Vali Funda Kocabıyık'ın yine katılımcılara plaket vermesiyle son buldu. - UŞAK

Uşak Üniversitesi, Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 09:41 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uşak Üniversitesi, 15 Temmuz şehitlerini unutmadı - Son Dakika

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