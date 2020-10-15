Uşak Üniversitesi Birinci Ar-Ge ve Tasarım Proje Pazarı başladı - Son Dakika

Uşak Üniversitesi Birinci Ar-Ge ve Tasarım Proje Pazarı başladı

15.10.2020 15:40
Uşak Üniversitesi Birinci Ar-Ge ve Tasarım Proje Pazarı başladı, System.String[]

Uşak Üniversitesi ve Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO)birlikteliğiyle düzenlenen Uşak Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Birinci Ar-Ge ve Tasarım Proje Pazarı, 14 Ekim tarihinde başladı.

Uşak Üniversitesi ve Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO)birlikteliğiyle düzenlenen Uşak Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Birinci Ar-Ge ve Tasarım Proje Pazarı, 14 Ekim tarihinde başladı. Pazarda, deri, tekstili malzeme, elektronik gibi alanlarda 47 proje sunumu gerçekleşecek.

Düzenlenen etkinlikte açılış konuşması düzenleyen Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde düzenledikleri, proje pazarının ilkini, Dünya'da ve Türkiye'de alınan Kovid-19 salgın önlemleri nedeniyle çevrimiçi olarak gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu tarz etkinlikleri son derece önemsiyoruz ve sürekli hale getirmeye çalışıyoruz. Kurum olarak gösterdiğimiz gayretle, üniversitemizin eğitim ve araştırma kurumu kimliğinin prestijini arttırmaya, ülkemizdeki önemli girişimci/yenilikçi üniversiteler arasındaki yerini almasını sağlıyoruz." dedi.

Savaş: "Yerli ve yabancı pazarda kalıcı şekilde yer bulmak için proje pazarı etkinlikleri büyük önem taşımaktadır."

Günümüzde, teknoloji girişimciliğini destekleyen ülkelere bakıldığında, diğer ülkelere kıyasla yüksek sayıda üstün yetenekli çalışana ve işgücüne sahip olduklarının görüldüğünü ifade eden Rektör Savaş, "Öncü ülkelerin hatırı sayılır büyüklükte pazar potansiyeline sahip oldukları ve yeterli büyüklükte pazarı olmayanların da daha baştan küresel pazarlara yöneldikleri görmekteyiz. Dolayısıyla, yerli ve yabancı pazarda kalıcı şekilde yer bulmak için proje pazarı etkinlikleri büyük önem taşımaktadır. İlkini düzenlememize ve dünya olarak zor bir süreç içinde olmamıza rağmen etkinliğimiz yoğun ilgi görmüş başvuran ve sergilenmeye değer bulunan proje sayısı itibariyle hatırı sayılır bir büyüklüğe ulaşmıştır. Etkinlik süresince deri, tekstil, malzeme, elektronik, biyomedikal ve bilgi teknolojileri gibi farklı alanlardan toplam 47 proje sunumu yapılacaktır. Sizlere gösterdiğiniz ilgi ve katılımdan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Temennimiz proje pazarımızın sonuçlarının da verimli olması yönündedir. Özellikle projelerin alıcı bulması, melek yatırımcılarla buluşturulması, ticarileşme potansiyeli olan projelerin keşfedilmesi büyük önem taşımaktadır. Alanında uzman çok değerli konuşmacılarımız da etkinliğe zenginlik katacaktır. Dereceye giren projeler son gün açıklanacak olup ödül alan, almayan tüm projeler çalışmanın ve emeğin ürünüdür, her biri bizim için çok değerlidir. Uşak Üniversitesi'nden katılan projeler; öğrencilerimizin, akademisyenlerimizin çalışmaları da bizi ayrıca gururlandırmıştır. Bu çalışmaların artarak devam etmesini, üretkenliğin sürekli olarak artmasını diliyoruz. Bu noktada bizim teşvik ve desteğimizin de her zaman devam edeceğini belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.

UTSO Yönetim Kurulu Başkanı Kandemir ise etkinliğin Uşak ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını dileyerek, bu tür etkinliklerin üniversite-sanayi ortaklığında proje çalışmalarını arttırdığını söyledi.

Üç gün çevrimiçi olarak devam edecek etkinlikte akademisyen, sanayici ve öğrencilerin proje sunumları yapılacak, sunumların ardından 16 Ekim Cuma günü sonuçlar açıklanacak. - UŞAK

Uşak Üniversitesi Birinci Ar-Ge ve Tasarım Proje Pazarı başladı
Uşak Üniversitesi Birinci Ar-Ge ve Tasarım Proje Pazarı başladı
Uşak Üniversitesi Birinci Ar-Ge ve Tasarım Proje Pazarı başladı

Uşak Ticaret Ve Sanayi Odası, Araştırma Geliştirme, Uşak Üniversitesi, Uşak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uşak Üniversitesi Birinci Ar-Ge ve Tasarım Proje Pazarı başladı - Son Dakika

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