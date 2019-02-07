Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Adee Üyesi Oldu
11 dakika önce
Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Avrupa Diş Hekimliği Eğitimi Derneği (ADEE) üyesi oldu.
Uşak Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi, Avrupa
Diş Hekimliği Eğitimi Derneği (ADEE) üyesi oldu.
Uşak Üniversitesi Rektör
Prof. Dr. Ekrem Savaş, yaptığı yazılı açıklamada, Diş Hekimliği Fakültesinin Türkiye
'den sadece 6 üniversitenin yer aldığı Avrupa Diş Hekimliği Eğitimi Derneği (Association for Dental Education in Europe) üyesi olmayı başardığını bildirdi.
Diş Hekimliği Fakültesi öğretim elemanlarını ve çalışanlarını tebrik eden Savaş, üniversite olarak gelişimlerini sürdürdüklerini ifade etti.
ADEE üyelerinin önümüzdeki dönemde fakülteye gelerek çalışmaları yerinde inceleyeceğini ve kalite belgesi vereceğini belirten rektör Savaş, dernek bünyesinde üniversiteler arasında personel ve öğrenci değişiminin de mümkün olduğunu kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:13 Kaynak: AA
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