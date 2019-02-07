Son Dakika Haberleri: Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Adee Üyesi Oldu

Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Adee Üyesi Oldu

11 dakika önce

Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Avrupa Diş Hekimliği Eğitimi Derneği (ADEE) üyesi oldu.

Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Adee Üyesi Oldu, System.String[]
Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Avrupa Diş Hekimliği Eğitimi Derneği (ADEE) üyesi oldu.

Uşak Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, yaptığı yazılı açıklamada, Diş Hekimliği Fakültesinin Türkiye'den sadece 6 üniversitenin yer aldığı Avrupa Diş Hekimliği Eğitimi Derneği (Association for Dental Education in Europe) üyesi olmayı başardığını bildirdi.

Diş Hekimliği Fakültesi öğretim elemanlarını ve çalışanlarını tebrik eden Savaş, üniversite olarak gelişimlerini sürdürdüklerini ifade etti.

ADEE üyelerinin önümüzdeki dönemde fakülteye gelerek çalışmaları yerinde inceleyeceğini ve kalite belgesi vereceğini belirten rektör Savaş, dernek bünyesinde üniversiteler arasında personel ve öğrenci değişiminin de mümkün olduğunu kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:13 Kaynak: AA

Avrupa, Uşak Üniversitesi, Güncel
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