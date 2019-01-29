Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine 18 Yeni Doktor
1 saat önce
Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi yeni yılda bünyesine kattığı 18 yeni doktor ile her branşta eksiksiz hizmet vermeye başladı.
Uşak Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi yeni yılda bünyesine kattığı 18 yeni doktor ile her branşta eksiksiz hizmet vermeye başladı. Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Celal Artunç, "Fakültemiz için önemli bir kazanç oldu. Yeni yılda 18 adet diş hekimi fakültemizde göreve başladı. Bundan sonra eksik olan hiçbir branşımız kalmadı" dedi.
Periodontoloji bölümünde Haziran ayında randevu verildiğini belirten Artunç, günü birlik hasta kabulüne başladıklarını ifade ederek, "Bu hastalarımızın hemen hemen tümüne 2 hafta içinde bakarak o sırayı erittik. Bundan sonra periodontoloji ana bilim dalındaki hastaların randevu tarihleri oldukça öne çekildi, günü birlik bile hasta kabulüne başlandı. Diğer branşlarda da randevuları öne çekmeye çalışıyoruz. Doktorlarımız çok başarılı ve yetenekli olduğu için tedavi kısmındaki süre uzmanlarının da önüne geçmiş olduk. Daha önce de 9 doktorumuz vardı şimdi toplam 27 doktorla tüm ana bilim dallarında hastalarımıza düzenli olarak hem servis hem tedavi yapmaya başlandı. Çok kısa sürede çok büyük oranda hasta baktığımızı söyleyebilirim" diye konuştu.
"Çevre illerden de bir çok hasta geliyor"
Şimdiye kadar Uşak halkı ve çevresinden, Afyonkarahisar
'dan, Kütahya
'dan hatta Manisa
'dan gelen birçok hasta olduğunu ve Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine olan rağbetin giderek arttığını söyleyen Artunç, "Bu bizim tedavi konusunda oldukça başarılı olduğumuzun bir göstergesidir. Şimdiye kadar 100 bine yakın hastaya hizmet verdik bundan sonra da bu sayı giderek artacak. Bu kadar kısa sürede bu kadar çok sayıda hastaya bakmak tedavi konusunda oldukça ileri seviyede olduğumuzu gösteriyor" ifadelerini kullandı.
"Doktorlar tercihlerinde Uşak'ı ön sıralara yazdılar"
Artunç ayrıca, fakülteye gelen doktorların çoğunun tercihlerinde Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini ön sıralarda yazdıklarını ve bunun fakülte olarak kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Artunç, "Tercih edilmemiz bizim bilimselliğimiz ve çalışma şartlarımızın da iyi olduğunun bir göstergesidir. İnşallah bundan sonra da diğer bilimsel çalışmalarımız ve hocalarımızın klinik çalışmalarıyla Uşak halkına ve çevresine daha fazla hizmet vereceğimizi ümit ediyorum" dedi. - UŞAK
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 05:12 Kaynak: İHA
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