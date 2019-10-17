Uşak Üniversitesi DTS Merkezinin ekonomiye katkıları anlatıldı

Uşak Üniversitesi,"Olgunlaşma Enstitüleri Kurumsal Dönüşüm Toplantısı ve Hafıza Sergisi" programına katıldı. Programda Deri, Tekstil, Seramik (DTS)Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin ülke ve bölge ekonomisine katkı sağlayacak çalışmaları hakkında bilgi verildi.



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Tophane-i Amire Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen,"Olgunlaşma Enstitüleri Kurumsal Dönüşüm Toplantısı ve Hafıza Sergisi" programına, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Hasan Akdağ ve Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Saniye Çiğdem Koçak katıldı. Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Yeşilay Yönetim Kurulu üyesi Esra Albayrak'ın da aralarında bulunduğu, moda, sanat ve iş dünyasından çok sayıda davetli yer aldı.



Prof. Dr. Savaş etkinlikte çeşitli temaslarda bulunduklarını belirterek, "Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk ile görüştük. Kendisi olgunlaşma enstitülerimizin dönüşüm sürecinde, araştırma ile tasarım konularının, akademik ve üretim tarafını birlikte ele alıyor. Bunu yaparken dünyaya açılmayı, uluslararası bir marka üretimi çalışmasını neticelendirmeyi arzu ediyorlar. Biz de, Uşak Üniversitesi Deri, Tekstil, Seramik (DTS) Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezimizin, hem ülkemizin hem de bölgemizin ekonomisine katkı sağlayacak, AR-GE çalışmaları ve tasarım temelinde çalışmalar yaptığını anlattık. Sayın Selçuk, çalışmalarımızdan dolayı teşekkür ederek, ülkemize ve bölgemize katma değer sağlayacak tüm çalışmaların içerisinde olmaktan büyük mutluluk duyacaklarını belirttiler" dedi. - UŞAK