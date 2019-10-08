Son Dakika Haberleri: Uşak Üniversitesi DTS Tasarım Merkezi yeni işbirlikleri için toplantı gerçekleştirdi
Son Dakika Güncel Uşak Üniversitesi DTS Tasarım Merkezi yeni işbirlikleri için toplantı gerçekleştirdi

Uşak Üniversitesi DTS Tasarım Merkezi yeni işbirlikleri için toplantı gerçekleştirdi

1 saat önce

Uşak Üniversitesi Deri, Tekstil, Seramik (DTS) Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi, Vestel Şirketler Grubunun Manisa'da yer alan fabrikasını ziyaret etti.

Uşak Üniversitesi DTS Tasarım Merkezi yeni işbirlikleri için toplantı gerçekleştirdi, System.String[]

Uşak Üniversitesi Deri, Tekstil, Seramik (DTS) Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi, Vestel Şirketler Grubunun Manisa'da yer alan fabrikasını ziyaret etti.


Uşak Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Gümüş, DTS Tasarım Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Şefik Baran Tarhan ve beraberindeki heyet ziyaret kapsamında Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu ile toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda DTS Tasarım Merkezi hakkında bilgilendirme yapılarak, merkezin çalışmalarıyla ilgili sunum gerçekleştirildi. Vestel ürünlerine uygulanabilecek tasarımlar tanıtılarak, ürünler üzerinde uygulanan tasarımların taslakları sunuldu.


Tasarım Merkezi ile ortak çalışmalar gerçekleştirilmesi için önemli adımlardan birinin atıldığını belirten Ahmet Zorlu, "Vestel olarak kuruluşumuzdan bu yana ülkemizin değerlerini ortaya çıkartmak için çalışıyoruz. Grup olarak Uşak Üniversitesi DTS merkezi ile ülkemize ve bölgemize katma değer sağlayacak tüm çalışmaların içerisinde olmaktan büyük mutluluk duyacağımızı belirtmek isterim" diye konuştu.


Prof. Dr. Metin Gümüş, ziyaret kapsamında üretim ile ilgili çalışmaları yerinde görme fırsatı yakaladıklarını ve işbirlikleri konusunda karşılıklı fikir alış verişi gerçekleştirdiklerini aktararak Vestel gibi yerli üretim yapan şirketlerin kültürümüzü koruyarak dünyaya açıldıklarının altını çizdi. - UŞAK

Uşak Üniversitesi, Manisa, Vestel, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: İstanbul'da metrobüs kazası: Yaralılar var
"Savaşa hayır" diyen Yeşim Salkım, kendisine cevap veren astsubaya sert çıktı Bakan Albayrak: EYT gündemimizde yok Tuğçe Kazaz'dan Donald Trump'ın Türkiye tehdidine sert sözler: Küstah herif!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 12:53:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uşak Üniversitesi DTS Tasarım Merkezi yeni işbirlikleri için toplantı gerçekleştirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]