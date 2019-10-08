Son Dakika Haberleri: Uşak Üniversitesi DTS Tasarım Merkezinden Vestel'e ziyaret
Son Dakika Güncel Uşak Üniversitesi DTS Tasarım Merkezinden Vestel'e ziyaret

Uşak Üniversitesi DTS Tasarım Merkezinden Vestel'e ziyaret

42 dakika önce

Uşak Üniversitesi Deri, Tekstil, Seramik (DTS) Tasarım Ugulama ve Araştırma Merkezi, Vestel Şirketler Grubu'nun Manisa'da yer alan fabrikasını ziyaret etti.

Uşak Üniversitesi DTS Tasarım Merkezinden Vestel'e ziyaret, System.String[]

Uşak Üniversitesi Deri, Tekstil, Seramik (DTS) Tasarım Ugulama ve Araştırma Merkezi, Vestel Şirketler Grubu'nun Manisa'da yer alan fabrikasını ziyaret etti.

Uşak Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Gümüş, DTS Tasarım Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Şefik Baran Tarhan ve beraberindeki heyet ziyaret kapsamında Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu ile bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Ahmet Nazif Zorlu, Tasarım Merkezi ile ortak çalışmalar gerçekleştirmeyi istediklerini bildirdi.

Uşak Üniversitesi DTS Tasarım Merkezinin de bölgesel kalkınma hedefi ile yola çıkarak, dünyanın önde gelen tasarım merkezlerinden biri olacağına inandığını belirten Zorlu, "Vestel olarak kuruluşumuzdan bu yana ülkemizin değerlerini ortaya çıkartmak için çalışıyoruz. Grup olarak Uşak Üniversitesi DTS merkezi ile ülkemize ve bölgemize katma değer sağlayacak tüm çalışmaların içerisinde olmaktan büyük mutluluk duyacağımızı belirtmek isterim." diye konuştu.

Prof. Dr. Metin Gümüş ise ziyaret kapsamında üretim ile ilgili çalışmaları yerinde görme fırsatı

yakaladıklarını ve iş birlikleri konusunda karşılıklı fikir alışverişi gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını bildirdi.

Uşak Üniversitesi, Manisa, Vestel, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:20 Kaynak: AA
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