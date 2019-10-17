Son Dakika Haberleri: Uşak Üniversitesi DTS tasarımları İtalya-CERSAIE Fuarı'nda sergilendi
Son Dakika Güncel Uşak Üniversitesi DTS tasarımları İtalya-CERSAIE Fuarı'nda sergilendi

Uşak Üniversitesi DTS tasarımları İtalya-CERSAIE Fuarı'nda sergilendi

30 dakika önce

Uşak Üniversitesi Deri, Tekstil ve Seramik (DTS) Tasarım Merkezi, yaklaşık 35 ülkeden 900'ün üzerinde stant katılımcısına ve 112 binden fazla ziyaretçiye ev sahipliği yapan, İtalya'nın Bologna şehrinde gerçekleşen dünyanın en prestijli tasarım fuarlarından biri olan Uluslararası Seramik Karo...

Uşak Üniversitesi DTS tasarımları İtalya-CERSAIE Fuarı'nda sergilendi, System.String[]

Uşak Üniversitesi Deri, Tekstil ve Seramik (DTS) Tasarım Merkezi, yaklaşık 35 ülkeden 900'ün üzerinde stant katılımcısına ve 112 binden fazla ziyaretçiye ev sahipliği yapan, İtalya'nın Bologna şehrinde gerçekleşen dünyanın en prestijli tasarım fuarlarından biri olan Uluslararası Seramik Karo ve Banyo Mobilyaları fuarı CERSAIE'ye katıldı.


Seramik ve sıhhi tesisat sektöründeki en son ürünlerin ve trendlerin katılımcılarla buluştuğu CERSAIE fuarında, Türkiye'den Veli Akgün Seramik, Uşak Seramik ve Termal Seramik firmaları Uşak Üniversitesi DTS Tasarım Merkezi tarafından geliştirilen tasarımları stantlarında sergiledi.


Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, DTS Tasarım Merkezi'nde yapılan tasarımların, seramik fabrikalarının ihracat pazarında paylarını genişletici katkısı olacağına dikkat çekerek, "Uluslararası fuarlar aracılığı ile merkezimizin dünyaya tanıtılması sağlanıyor. Bu durum, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması projesinin temel hedeflerinden biri olan ithalatın azaltılması konusunda hedefe hızla ulaşıldığının da bir göstergesidir. Fuarda DTS Tasarım Merkezi tarafından tasarlanan ürünler "Designed by Uşak University (Uşak Üniversitesi'nde Dizayn Edilmiştir)" logosu ile sergilenmiştir. Böylelikle üniversitemizin yurt dışındaki bilinirliği arttırılmaktadır" dedi. - DENİZLİ

Uşak Üniversitesi, İtalya, Uşak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:06 Kaynak: İHA
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