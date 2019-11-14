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Uşak Üniversitesi ile Deri Company firması protokol imzaladı

7 saat önce

Uşak Üniversitesi Deri Tekstil ve Seramik (DTS) Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Deri Company firması arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Uşak Üniversitesi ile Deri Company firması protokol imzaladı, System.String[]

Uşak Üniversitesi Deri Tekstil ve Seramik (DTS) Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Deri Company firması arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, protokolle ilgili yaptığı açıklamada, firma ile deri mont, çanta, cüzdan ve kemer ürünlerinin tasarımları konusunda iş birliği yapılacağını belirtti.

Üniversite olarak tasarım alanında önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Prof. Dr. Savaş, "Deri Company ile yapılacak iş birliği ile DTS merkezimizin, deri tasarımları popüler online satış platformlarında yerini alacak. Firmamızla beraber veya DTS merkezimiz tarafından gerçekleştirilen tasarımların teşhirinde üniversitemizin logosu kullanılacak. Güç birliği yaptığımız kurumların ve kuruluşların sayısını her geçen gün arttırıyoruz. Her zaman dile getirdiğim gibi tasarım konusunda Türkiye'nin ve dünyanın sayılı tasarım merkezleri arasına gireceğiz." dedi.

Deri Company Yöneticisi Ömer Cüce ise Türkiye ve yurt dışına özgün ürünlerin satışını yaptıklarını belirterek, Uşak Üniversitesi ile tasarım konusunda yaptıkları iş birliğinin, her iki taraf içinde olumlu olacağına inandığını söyledi.

Tasarlanan ürünlerin, online satış platformları üzerinden dünyanın dört bir yanında alıcı bulacağına dikkat çeken Cüce, iş birliği ile Uşak Üniversitesi DTS Tasarım Merkezinin çalışmalarının da internet üzerinde görünürlülüğünün artacağına inandığını ifade etti.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.

Uşak Üniversitesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:56 Kaynak: AA
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