Uşak Üniversitesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika

Uşak Üniversitesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, spor tesislerinin ortak kullanılması için iş birliğine gitti.

Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Tahir Emre Can, spor tesislerinin ortak kullanımı amacıyla iş birliği protokolüne imza attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Ekrem Savaş, protokol ile üniversitenin sahip olduğu spor tesislerinin ortak kullanılmasına imkan sağladıklarını belirtti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce öğrencilere yönelik hazırladığı teorik ve uygulamalı eğitimlerin kendi tesislerinde verileceğini aktaran Savaş, "Bizler de gönüllü antrenör desteği sağlayacağız. Bunun yanında Spor Bilimleri Fakültesi, il müdürlüğümüzce düzenlenecek eğitim, kurs, seminer, çalıştay, konferans çalışmalarına akademik destek sağlayacak. Üniversite-şehir bütünleşmesi adına yaptığımız çalışmalara bir yenisini daha eklemekten büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Tahir Emre Can ise protokolün herkese hayırlı olmasını diledi.