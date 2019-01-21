Uşak Üniversitesi ile Lise Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı
28 dakika önce
Uşak Üniversitesi ile Uşak Milli Eğitim Müdürlüğü ve Fevzi Çakmak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.
Uşak Üniversitesi
ile Uşak Milli Eğitim Müdürlüğü
ve Fevzi Çakmak
Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.
Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, yaptığı yazılı açıklamada protokolle üniversitenin Fevzi Çakmak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne her alanda akademik destek sağlayacağını belirtti.
Öğretim görevlilerinin lisede konferanslar düzenleyeceğini, bilimsel projelere destek vereceklerini, sosyal ve kültürel faaliyetle katkı sağlacaklarını bildiren Savaş, açıklamasında "Fevzi Çakmak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencilerine mesleki tanıtım sunumları yapacağız. Seminer, panel ve konferanslar için akademisyen temini sağlayacak, lise öğrencilerinin üniversite kütüphanemizden faydalanmasının önünü açacağız." ifadelerine yer verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:45 Kaynak: AA
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