Uşak Üniversitesi Kenti Tanıtacak Ürünler Tasarlayacak
1 saat önce
Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencileri, seramik atölyesinde hazırlanacak tanıtım ürünlerinin tasarımını yapacak.
Uşak Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencileri, seramik atölyesinde hazırlanacak tanıtım ürünlerinin tasarımını yapacak.
Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, yaptığı yazılı açıklamada, deri, tekstil ve seramik alanında pilot üniversite olduklarını, bu alanlarda yeni tasarımlar ortaya koyduklarını belirtti.
Şehrin sahip olduğu kültürel değerlerin tanıtım ürünlerine yansıtılmasının önemli olduğunu aktaran Savaş, "Akademisyenlerimiz ve öğrencilerimizin tasarımları İl Özel İdaresi bünyesinde yer alan seramik atölyesinde hayat bulacak. Kenti tanıtacak ürünler yapılacak." ifadelerini kullandı.
Uşak Valisi Funda Kocabıyık
'a teşekkür eden Savaş, deri ve tekstil alanlarında da iş birliği yapacaklarını vurguladı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:23 Kaynak: AA
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